Tadhg Ryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tadhg Ryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tadhg Ryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tadhg Ryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tadhg Ryan 9 Nisan 1997 tarihinde Limerick şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tadhg Ryan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tadhg Ryan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tadhg Ryan'nin Derry City ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Tadhg Ryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tadhg Ryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tadhg Ryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tadhg Ryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2015 yılında Huddersf. U23

12 Ocak 2018 yılında Galway United

1 Ocak 2019 yılında Cork City

4 Şubat 2020 yılında Waterford FC

27 Şubat 2021 yılında Treaty United

1 Ocak 2022 yılında Bohemians

1 Ocak 2023 yılında Derry City

Tadhg Ryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tadhg Ryan şuan Derry City takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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