Tafari Moore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tafari Moore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tafari Moore kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tafari Moore ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tafari Moore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tafari Moore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tafari Moore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tafari Moore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tafari Moore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tafari Moore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tafari Moore 5 Temmuz 1997 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Tafari Lalibela Moore şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tafari Moore Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tafari Moore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tafari Moore'nin St. Albans City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tafari Moore Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tafarimoore

http://www.instagram.com/tafari_moore/

Tafari Moore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tafari Moore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Tafari Moore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tafari Moore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2014 yılında Arsenal U21

17 Ağustos 2016 yılında Utrecht U21

30 Haziran 2017 yılında Arsenal U23

12 Ocak 2018 yılında Wycombe Wand.

31 Mayıs 2018 yılında Arsenal U23

1 Temmuz 2018 yılında Plymouth Argyle

18 Ocak 2020 yılında Colchester Utd.

31 Mayıs 2020 yılında Plymouth Argyle

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

25 Eylül 2021 yılında Hendon

1 Temmuz 2022 yılında St. Albans City

Tafari Moore kimdir

Tafari Moore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tafari Moore şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Queens Park Rangers (2005–2009), Arsenal FC (2009–2014)

Tafari Moore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U18 takımında 5 numaralı formasıyla 3 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U17 takımında 3 numaralı formasıyla 28 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U16 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Tafari Moore nereli

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