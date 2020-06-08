Sosyal medyada yaptığı yemeklerle tanınan ve çok sayıda kişi tarafından takip edilen Taha Duymaz, son günlerde eleştiri oklarının hedefi oldu. Duymaz’a sosyal medya kullanıcıları tarafından çeşitli hesaplardan aldığı reklam ücreti üzerine eleştiriler yapıldı.Eleştirilere cevap veren Duymaz’ın sosyal medya hesabı üst üste ’spam’ olarak işaretlenmesi üzerine kapatıldı. Akabinde ise internet kullanıcıları Taha Duymaz kimdir? İnstagram hesabı neden kapatıldı? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz, Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde yaşıyor ve henüz 17 yaşında olmasına rağmen çok basit malzemelerle dikkat çeken yemekler hazırlıyor. 4. sınıfta okulu bırakan Taha Duymaz, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor. Taha'nın yemek videoları kız kardeşi tarafından çekiliyor ve yemek hazırlaması sırasında kız kardeşi de kendisine zaman zaman yardımcı oluyor.

İNSTAGRAM HESABI NEDEN KAPATILDI?

Sosyal medya kullanıcıları tarafından son günlerde aldığı reklam ücretleri nedeniyle eleştirilen Duymaz'ın İnstagram hesabı üst üste ’spam’ olarak işaretlenmesi üzerine kapatıldı.Canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle birçok şikayet alan 17 yaşındaki Duymaz bu gelişme sonrası açıklama yaparak 'İnstagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı.Sabahtan beri kendime gelemedim.Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim.Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı.Herkes hakkını helal etsin.' dedi.