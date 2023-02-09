Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'de 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 ili etkileyen deprem Hatay'da büyük bir yıkım yarattı. Şehirde 2 bin binanın yıkıldığı ifade edilirken enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

DURUMU MERAK EDİLİYOR

Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan da haber alınamıyor.

Ablasının enkaz olduğunu belirttiği Duymaz'ın durumu sosyal medya platformu Twitter'da konuşuluyor. Sosyal medya kullanıcıları Duymaz'dan gelecek güze haberi bekliyor.

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EKİPLERİN ENKAZDA SES ALAMADIĞI İÇİN DÖNDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Duymaz'ın Antakya ilçesi Akevler Mahallesi 432. Sokak 2/2 Bedi Sabuncu Ortaokulu yanında olduğu, ekiplerin enkazdan ses alınamadığı için geri döndüğü iddia edildi.

O SÖZLERİ YÜREKLERİ ACITTI

Öte yandan sosyal medyada Taha Duymaz'ın geçmiş zamanda verdiği röportajda kullandığı ifadeler gündem oldu. Duymaz'ın söz konusu videodaki, "Kulağımı yaptırdığım da da aynı şekilde izin almadan yaptırdım. Çünkü hayat benim hayatım. Bir gün ölüp gideceğim belki, ne zaman öleceğim belli değil. Belki büyümeyeceğim. Belki, 19, 20, 25 yaşında öleceğim. Yaptırayım da mutlu mutlu gideyim. Haksız mıyım? Herkes nasıl mutluysa öyle yaşasın istiyorum. Yani hepimizin ömrü kelebek gibi gelip geçiyor" sözleri yürekleri acıttı.

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Herkes Duymaz'dan gelecek güzel haberi bekliyor.