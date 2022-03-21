Tahaccüm ne demek, TDK'ya göre Tahaccüm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tahaccüm ne demek? Tahaccüm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tahaccüm kelimesi. Peki tahaccüm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tahaccüm nedir, tahaccüm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAHACCÜM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tahaccüm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tahaccüm kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tahaccüm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Büyüme



TAHACCÜM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Belediye bu tahaccümün önüne geçebilmek için 'sevgi yumağı projesi'ni hayata geçiriyor.

