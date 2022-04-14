Tahammür ne demek, TDK'ya göre Tahammür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır? Tahammür kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tahammür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tahammür nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tahammür kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

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