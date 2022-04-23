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Taharri ne demek, TDK'ya göre Taharri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Taharri kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Taharri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Taharri nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Taharri kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Taharri ne demek, TDK'ya göre Taharri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Taharri ne demek? Taharri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi taharri kelimesi. Peki taharri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre taharri nedir, taharri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TAHARRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Taharri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Taharri kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre taharri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Arama, araştırma

TAHARRİ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- taharri etmek

TAHARRİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- taharri memuru

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