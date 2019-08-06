Tahir Elçi Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

TAHİR ELÇİ KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1966 Ölüm tarihi : 28.Kasım.2015

Tahir Elçi kaç yaşında öldü : 49

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek : Avukat

Tahir Elçi doğum yeri : Cizre, Şırnak

Ölüm yeri : Diyarbakır

TAHİR ELÇİ BİYOGRAFİSİ

Diyarbakır BARO Başkanı idi.

Tahir Elçi, 1966 yılında Şırnak iline bağlı Cizre’de doğmuştur. ilk ve orta öğrenimini Cizre’de tamamladı. 1991 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1992 yılından beri Diyarbakır’da serbest avukatlık yapmış,mesleki faaliyetleri ceza ve insan hakları hukuku alanında yoğunlaşmıştır.

Kamuoyu gündeminde de kalmış birçok davada mağdurları yurt içindeki mahkemeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde temsil etmiştir.

Almanya’da bulunan Avrupa Hukuku Akademisinde (ERA) uluslar arası ceza hukuku ve ceza yargılaması eğitimi görmüş, birçok ulusal ve uluslar arası toplantı ve konferansa konuşmacı olarak yer almış, tebliğ sunmuştur. 1998 yılından beri staj eğitimi ve meslek içi eğitimlerde ceza ve insan hakları hukuku alanında seminerler vermekteydi.

1998-2006 yılları arasında Diyarbakır Barosunda yöneticilik yaptı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) İnsan Hakları Merkezi Bilim Danışma Kurulu üyesi de olan Elçi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Kurucular Kurulu üyesi ve bir çok sivil toplum örgütünün kuruluşu ve çalışmalarında yer almıştı.

Tahir Elçi, 2012 yılında tekrar Diyarbakır Barosu Başkanı olarak seçildi ve 28 Kasım 2015 tarihine kadar bu görevine devam etti.

Tahir Elçi, evli idi ve iki çocuğu vardır.

Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi Yenikapı Sokak'taki Balıkçılarbaşı bölgesinde bulunan ve daha önceki çatışmada zarar gören 4 ayaklı minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada çatışma çıktı. Teröristlerin silahlı saldırısı sonucunda Tahir Elçi başından vurularak öldü.

Tahir Elçi, vurulmadan dakikalar önce yaptığı basın açıklamasında şöyle demişti:





“Bu tarihi bölgede; birçok medeniyete beşiklik etmiş, evsahipliği yapmış bu kadim bölgede; insanlığın bu ortak mekanında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Savaşlar, çatışmalar, silahlar, operasyonlar bu alandan uzak olsun, diyoruz.”

Tahir Elçi, daha önce de Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te konuğu olarak katıldığı programda“PKK, terör örgütü değildir.” diyerek stüdyoda gergin anların yaşanmasına sebep olduktan sonra hakkında yakalama kararı çıkartılp, Diyarbakır’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gözaltına alındıktan sonra da serbest bırakılmıştı.