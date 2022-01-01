Tahkikat Komisyonu ne demek, TDK'ya göre Tahkikat Komisyonu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tahkikat komisyonu ne demek? Tahkikat komisyonu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tahkikat komisyonu kelimesi. Peki tahkikat komisyonu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tahkikat komisyonu nedir, tahkikat komisyonu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAHKİKAT KOMİSYONU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tahkikat komisyonu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tahkikat komisyonu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Soruşturma kurulu

