Tahkim Kurulu ne demek, TDK'ya göre Tahkim Kurulu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tahkim kurulu ne demek? Tahkim kurulu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tahkim kurulu kelimesi. Peki tahkim kurulu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tahkim kurulu nedir, tahkim kurulu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAHKİM KURULU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tahkim kurulu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tahkim kurulu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anlaşmazlıkları çözmek üzere oluşturulmuş hakem heyeti

