Tahliye ne demek, TDK'ya göre Tahliye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır? Tahliye kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tahliye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tahliye nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tahliye kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

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