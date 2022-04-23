Tahnit Sanatı ne demek, TDK'ya göre Tahnit Sanatı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tahnit sanatı ne demek? Tahnit sanatı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tahnit sanatı kelimesi. Peki tahnit sanatı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tahnit sanatı nedir, tahnit sanatı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAHNİT SANATI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tahnit sanatı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tahnit sanatı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçi doldurulmuş süs hayvanı maketi yapma sanatı

