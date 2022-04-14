Tahrir ne demek, TDK'ya göre Tahrir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tahrir ne demek? Tahrir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tahrir kelimesi. Peki tahrir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tahrir nedir, tahrir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAHRİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tahrir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tahrir kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tahrir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yazma, kitabet, kompozisyon



TAHRİR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tahrir heyeti

