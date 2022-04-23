Tahrirat ne demek, TDK'ya göre Tahrirat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tahrirat ne demek? Tahrirat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tahrirat kelimesi. Peki tahrirat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tahrirat nedir, tahrirat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAHRİRAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tahrirat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tahrirat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tahrirat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Resmî bir daire tarafından yazılan yazılar ve mektuplar



TAHRİRAT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tahrirat kâtibi

