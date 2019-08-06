Tahsin Taşkın Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

TAHSİN TAŞKIN KİMDİR?

Doğum tarihi : 03.Şubat.1966

Tahsin Taşkın kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Dizi Oyuncusu

Tahsin Taşkın doğum yeri : Trabzon

TAHSİN TAŞKIN BİYOGRAFİSİ

Tahsin Taşkın, 3 Şubat 1966 tarihinde Trabzon’da doğmuştur. Trabzon’un Araklı, Halilli Köyü’ndendir. Tiyatro ile ilgili herhangi bir eğitim almayan Taşkın’ın yeteneği doğuştan. Samsun'da gençliğinde bir ara pazarcılık yaptı.

Küçüklüğünden beri taklit yeteneği olan Tahsin Taşkın, aile mesleği ticarete devam ederken önce özel bir radyoda program yapmaya başlamış. Daha sonra aynı grubun televizyonuna başvurmuş. Bir yıl kadar canlı televizyon programı yaptıktan sonra "Ayrılsak da beraberiz" dizisinden teklif geldi.

"Ayrılsak da beraberiz", "Arka Sıradakiler", "Papatyam" gibi dizilerden tanıdık onu.

2012 yılında Samsun Canik Kültür Merkezi'nde sahnelediği 'Lazkişot' adlı gösterisiyle izleyenleri güldürdü.

Birçok dizide oynayan Tahsin Taşkın, Seksenler dizisinde balıkçı idris karakterini canlandırdı.

Hayatını İstanbul'da devam ettiren Tahsin Taşkın, yurt içinde ve dışında yapılan etkinliklerde şovmenlik ve gerektiğinde sunuculuk yapmaktadır.



Filmleri :

2017 - Bakkalgazi (TV Filmi)

2016 - Temel ile Dursun İstanbul'da (Dursun)(Sinema Filmi)

2016 - Parayı Bulduk (Sinema Filmi)

2014 - Bizum Hoca (Cevdet)(Sinema Filmi)

2013 - Evlilik Okulu (Saffet)(TV Dizisi)

2013 - Çocuklar Duymasın 4. Sezon (İdris Ustanın Bacanağı)(TV Dizisi)

2012 - 2016 - Seksenler (Balıkçı İdris)(TV Dizisi)

2009 - 2011 - Papatyam (Mahir Teke)(TV Dizisi)

2008 - 2009 - Yalancı Romantik (İdris)(TV Dizisi)

2007 - 2009 - Arka Sıradakiler (Rıfat)(TV Dizisi)

2007 - Doktorlar (TV Dizisi)

2006 - Yaprak Dökümü (Hızır Usta)(TV Dizisi)

2005 - İki Arada Aşk (TV Dizisi)

2004 - Karım ve Annem (Hasan)(TV Dizisi)

2002 - En Son Babalar Duyar (Ramiz)(TV Dizisi)

2000 - Kahkaha Show (TV Dizisi)

1999 - 2003 - Ayrılsak da Beraberiz (Kapıcı İdris ) (TV Dizisi)