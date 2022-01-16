Tahvil ne demek, TDK'ya göre Tahvil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tahvil ne demek? Tahvil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tahvil kelimesi. Peki tahvil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tahvil nedir, tahvil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAHVİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tahvil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tahvil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tahvil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Devletin veya özel bir kuruluşun ödünç para almak için çıkardığı, değişik dönemlerde belirli oranlarda faiz getiren yazılı senet

- Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme



TAHVİL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tahvil etmek



TAHVİL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- devlet tahvili

