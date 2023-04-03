Taiga Suzuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taiga Suzuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taiga Suzuki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Taiga Suzuki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Taiga Suzuki 20 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 鈴木 太我 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Taiga Suzuki Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2017 tarihinde katılmıştır. Taiga Suzuki'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Taiga Suzuki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Taiga Suzuki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2017 yılında Ritsumeikan Uni
Taiga Suzuki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Taiga Suzuki şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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