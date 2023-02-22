Taison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taison adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taison Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taison 13 Ocak 1988 tarihinde Pelotas şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Taison Barcellos Freda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taison Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Taison, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Taison'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Taison Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/taisonfreda7/

Taison Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taison isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Taison Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taison futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Internacional

26 Ağustos 2010 yılında Metalist

11 Ocak 2013 yılında Shakhtar D.

16 Nisan 2021 yılında Internacional

14 Ocak 2023 yılında PAOK

Taison Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taison şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Taison Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Internacional Porto Alegre (2004-2008)

Brezilya takımında 21 numaralı formasıyla 7 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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