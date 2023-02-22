Taiwo Abdulrafiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taiwo Abdulrafiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Taiwo Abdulrafiu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Taiwo Abdulrafiu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.