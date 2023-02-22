Taiwo Abdulrafiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taiwo Abdulrafiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taiwo Abdulrafiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Taiwo Abdulrafiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Taiwo Abdulrafiu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Taiwo Abdulrafiu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Taiwo Abdulrafiu'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Taiwo Abdulrafiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Taiwo Abdulrafiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Taiwo Abdulrafiu şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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