Taiye Murtala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taiye Murtala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taiye Murtala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Taiye Murtala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Taiye Murtala {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Taiye Murtala Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taiye Murtala, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Taiye Murtala'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Taiye Murtala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Taiye Murtala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2022 yılında Akwa United
Taiye Murtala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Taiye Murtala şuan Akwa United takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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