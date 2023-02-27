Takahiro Ogihara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takahiro Ogihara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Takahiro Ogihara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Takahiro Ogihara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Takahiro Ogihara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takahiro Ogihara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Takahiro Ogihara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takahiro Ogihara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takahiro Ogihara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takahiro Ogihara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takahiro Ogihara 5 Ekim 1991 tarihinde Sakai, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 扇原 貴宏 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takahiro Ogihara Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Takahiro Ogihara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Takahiro Ogihara'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takahiro Ogihara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/takahiro_ohgihara_official/

Takahiro Ogihara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takahiro Ogihara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Takahiro Ogihara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takahiro Ogihara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2010 yılında Cerezo Osaka

1 Temmuz 2016 yılında Nagoya Grampus

7 Ocak 2017 yılında Yokohama F. M.

9 Ocak 2022 yılında Vissel Kobe

Takahiro Ogihara kimdir

Takahiro Ogihara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takahiro Ogihara şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Takahiro Ogihara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya Olimpiyat takımında 3 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Takahiro Ogihara nereli

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