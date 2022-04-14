Takat Sınırı ne demek, TDK'ya göre Takat Sınırı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Takat sınırı ne demek? Takat sınırı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi takat sınırı kelimesi. Peki takat sınırı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre takat sınırı nedir, takat sınırı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAKAT SINIRI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Takat sınırı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre takat sınırı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dayanma gücü

