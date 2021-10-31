Takdim Tehir ne demek, TDK'ya göre Takdim Tehir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Takdim tehir ne demek? Takdim tehir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi takdim tehir kelimesi. Peki takdim tehir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre takdim tehir nedir, takdim tehir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAKDİM TEHİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Takdim tehir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre takdim tehir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çeşitli amaçlarla cümledeki ögelerin yerlerini değiştirme

