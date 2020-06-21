Takımını yalnız bırakmayacak! Mustafa Cengiz maçı tribünden takip edecek

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun tedavi gördü. Cengiz, takımını, ligdeki kritik Gaziantep FK maçında yalnız bırakmayacak.

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, Galatasaray'ın bu akşam Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmayı Türk Telekom Stadyumu'nda locada izleyecek.

ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMİŞLERDİ

Galatasaray'da yöneticiler, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçı öncesi Mustafa Cengiz'e ziyarette bulunup şampiyonluk sözü vermişlerdi. Yöneticiler, ''Başkanım senin için şampiyon olacağız'' ifadesini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Kulübü, 5 Mayıs salı günü yaptığı açıklamada, Başkan Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon geçireceğini duyurmuştu.

Mustafa Cengiz, yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Cengiz, 7 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde beyin ameliyatı olmuştu.