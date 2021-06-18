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  3. Takipçisine ağır hakarette bulunmuştu! Hapsi istenen Berkay'dan flaş açıklama geldi!

Takipçisine ağır hakarette bulunmuştu! Hapsi istenen Berkay'dan flaş açıklama geldi!

Şarkıcı Berkay, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir takipçisinin yorumuna sinirlenerek verdiği yanıt sebebiyle "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmasının ardından ilk kez konuştu.

Takipçisine ağır hakarette bulunmuştu! Hapsi istenen Berkay'dan flaş açıklama geldi!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Burak Ş. isimli bir takipçisine sinirlenerek "Öyle sallamak kolay klavye başından. Olurda denk gelirsek... seni nasıl oturttuğumu görürsün" şeklinde yanıt veren Berkay için "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Önceki gün Arnavutköy'de Eftalya bir mekanda görüntülenen 39 yaşındaki Berkay Şahin, keyifli halleriyle dikkat çekti. Mekanın çıkışında ayaküstü muhabirlerle konuşan Berkay, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"İNSAN KENDİNİ TUTAMIYOR"

Ailesine, onuruna, haysiyetine karşı edilen küfürlere bir yere kadar sabredebileceğini belirten Berkay,  "Küfredemezsin, hiç kimsenin öyle bir hakkı yok! Bir yerde insan kendini tutamıyor, böyle bir tepkide bulunuyor. Yaptığım şeyin doğru ya da yanlış olduğunu savunmuyorum." şeklinde konuştu.

Takipçisine ağır hakarette bulunmuştu! Hapsi istenen Berkay'dan flaş açıklama geldi!

"TAM PİZZA BİLE YİYEMEDİM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda yaptığı açıklamada "Tam pizza bile yiyemediğim günler olmuştu" şeklinde konuşan Berkay magazin gündeminde yer edinmişti. Bütün öğrencilerin yaşadığı zorlukları kendisinin de yaşadığını belirten Berkay, "Her insanın yaşayabileceği zorluklar yani. Abartılacak bir şey yok" dedi.

Takipçisine ağır hakarette bulunmuştu! Hapsi istenen Berkay'dan flaş açıklama geldi!

ARABALARIYLA GÜNDEME GELMEKTEN RAHATSIZ

Zamanında parasının yetmediği için taksiye binemediğini söyleyen Berkay, şimdi arabalarıyla gündeme gelmekten rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Sahibi olduğum her şeyin kıymetini de çok iyi biliyorum" şeklinde konuşmuştu.

Takipçisine ağır hakarette bulunmuştu! Hapsi istenen Berkay'dan flaş açıklama geldi!

NE OLMUŞTU?

Takipçisine sosyal medyadan attığı mesaj nedeniyle başı derde giren Bekay, takipçisi Burak Ş.'y "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Takipçisinin şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı, avukatı Ayşegül Mermer'le birlikte ifade vererek "Kendisini tanımam. Ailemle olan fotoğrafımın altına hakaret içeren yorum yapınca kızgınlıkla yazdım. Ben de şikayetçi olacağım" dedi ve suç işlemek istemediğini söyledi.

Takipçisine ağır hakarette bulunmuştu! Hapsi istenen Berkay'dan flaş açıklama geldi!

Öte yandan Berkay Şahin 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile hayatını birleştirdi. Çiftin Arya ve Zeynep Mira adında iki kızı bulunuyor.

Takipçisine ağır hakarette bulunmuştu! Hapsi istenen Berkay'dan flaş açıklama geldi!

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