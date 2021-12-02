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Takipçisine "Namussuz" demişti! Ünlü şarkıcı Berkay hakkında yakalama kararı çıktı! Zorla mahkemeye getirildi

Geçtiğimiz sene sosyal medya üzerinden tartışma yaşadığı bir takipçisine "Namussuz" dediği için davalık olan ünlü şarkıcı Berkay hakkında yakalama kararı çıkmasının ardından zorla mahkemeye getirildi.

Takipçisine "Namussuz" demişti! Ünlü şarkıcı Berkay hakkında yakalama kararı çıktı! Zorla mahkemeye getirildi

Berkay Şahin geçtiğimiz yıl Instagram üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımına yorum yapan takipçisi Burak Ş.'nin yazdıklarına sinirlenmesi üzeirne kendisine direkt mesaj atarak hakaret ve tehdit yağdırdı.

Takipçi ise şarkıcıdan gelen karşı yanıtla soluğu savcılıkta aldı. Hakkında soruşturma başlatılan Berkay Şahin, "Kendisini tanımam. Ailemle olan fotoğrafımın altına hakaret içeren yorum yapınca kızgınlıkla yazdım" diyerek kendisini savundu.

Takipçisine "Namussuz" demişti! Ünlü şarkıcı Berkay hakkında yakalama kararı çıktı! Zorla mahkemeye getirildi

"KLAVYE BAŞINDAN SALLAMAK KOLAY"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcının sosyal medya hesabından takipçisine, "Öyle sallamak kolay klavye başından olur da denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün" diye başlayan bir cümleyle 'hakaret' ve 'tehdit' suçunu işlediğini belirtti. Berkay Şahin hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Takipçisine "Namussuz" demişti! Ünlü şarkıcı Berkay hakkında yakalama kararı çıktı! Zorla mahkemeye getirildi

POLİSLE GETİRİLDİ

A Haber'de yer alan haberine göre; İstanbul Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına katılmayan sanık Berkay Şahin hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. Şahin bu karara da uymayınca bir sonraki celse mahkeme, ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis ekiplerince celse arasında yakalanıp adliyeye getirilen şarkıcı, hakim karşısına çıktı. Kimlik tespiti yapılan ünlü şarkıcı aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu belirtti.

Takipçisine "Namussuz" demişti! Ünlü şarkıcı Berkay hakkında yakalama kararı çıktı! Zorla mahkemeye getirildi

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