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  3. Taklitler aslını yaşatır! Programında saatlerce 'ahlak' dersi veren Seren Serengil Gülşen'in sahne kostümünün muadilini giydi! "Çakmasını giymiştir"

Taklitler aslını yaşatır! Programında saatlerce 'ahlak' dersi veren Seren Serengil Gülşen'in sahne kostümünün muadilini giydi! "Çakmasını giymiştir"

Magazin gündemine dair yaptığı her söylemi olay olan Seren Serengil, ünlü isimlerin sahne kostümleri hakkında oldukça sert konuşmuştu. Büyük laf yemeyip büyük konuşan Serengil de bu isimlerin kıyafetlerine benzer tarza giyindi ve sosyal medya kullanıcılarında "çakması giymiş" eleştirileri aldı.

Taklitler aslını yaşatır! Programında saatlerce 'ahlak' dersi veren Seren Serengil Gülşen'in sahne kostümünün muadilini giydi! "Çakmasını giymiştir"

Başarılı sanatçı Gülşen, gerek performanslarıyla gerekse sahne kostümleriyle uzun süre konuşulan bir isim olmuştu.

Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil ise çok sert eleştiriler yapmış adeta ahlak dersi niteliğinde açıklamalar yapmıştı.

Taklitler aslını yaşatır! Programında saatlerce 'ahlak' dersi veren Seren Serengil Gülşen'in sahne kostümünün muadilini giydi! Çakmasını giymiştir

STRİPTİZ KIYAFETİ GİBİ

Seren Serengil, "Bugüne kadar değil ama son kıyafet külot sütyen, olay amacını aştı bence. Striptiz kıyafeti gibi bu kadarı da yemekli masaların olduğu ortam için çok fazla ve avam artık. İlla şeyini çıkaracaksınız." demişti.

Taklitler aslını yaşatır! Programında saatlerce 'ahlak' dersi veren Seren Serengil Gülşen'in sahne kostümünün muadilini giydi! Çakmasını giymiştir"ELEŞTİRİ GİZLİ HAYRANLIKTIR"

Bir gece kulübüne sahne alan Seren Serengil, Gülşen kadar iddialı bir sahne kostümü giyerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Derin yırtmacına ve verdiği frikiklere twitter kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuru geldi. Eleştiri gizli hayranlıktır diyen kullanıcılar Serengil'in Gülşen'i kıskandığını dile getirdi.

Taklitler aslını yaşatır! Programında saatlerce 'ahlak' dersi veren Seren Serengil Gülşen'in sahne kostümünün muadilini giydi! Çakmasını giymiştir

"ÇAKMASINI GİYMİŞTİR"

Bazı kullanıcılar ise Serengil'in kıyafetini beğenmeyerek "Gülşen'in giydiğinin çakmasını giymiştir" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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