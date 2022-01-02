Takribî ne demek, TDK'ya göre Takribî kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Takribî ne demek? Takribî TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi takribî kelimesi. Peki takribî ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre takribî nedir, takribî kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAKRİBÎ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Takribî kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Takribî kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre takribî kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yaklaşık

