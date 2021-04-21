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  3. Adana'da garip olay: Konuşmak için yanına çağırdığı taksiciyi tabancayla vurdu

Adana'da garip olay: Konuşmak için yanına çağırdığı taksiciyi tabancayla vurdu

Adana'da bir kişi konuşmak için yanına çağırdığı taksi şoförünü henüz bilinmeyen bir sebeple tabanca ile vurarak yaraladı.

Adana'da garip olay: Konuşmak için yanına çağırdığı taksiciyi tabancayla vurdu

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros, Şair Hasibehatun Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mesut U., taksi şoförü olan Ekrem Karakeçi'yi konuşmak için yanına çağırdı. İkili arasında daha öncede husumet olup olmadığı henüz bilinmezken, Mesut U., Ekrem Karakeçi'yi tabanca ile ayağından yaraladı. Ardından şüpheli Mesut U. olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

"SIK SENDEN Mİ KORKACAĞIM DEDİM, O DA SIKTI"

Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı Ekrem Karakeçi basın mensuplarına," Mesut sen daha bu mahalleye giremeyeceksin, sen delikanlıysan seni göreyim. Aramızda hiçbir husumet yok. Geldi çağırdı abi gel konuşalım dedi. Ondan sonra silahlı çıkardı mermiyi ağzına verdi. Sonra havaya ateş etti, sıkarım dedi. Bende sık senden mi korkacağım dedim, o da sıktı" diye olayı anlattı.

Yaralı Ekrem Karakeçi sağlık ekiplerince Seyhan Devler Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren Mesut U. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Taksi şoförünü konuşmak için yanına çağıran adam tabanca ile vurdu

Taksi şoförünü konuşmak için yanına çağıran adam tabanca ile vurdu

Taksi şoförünü konuşmak için yanına çağıran adam tabanca ile vurdu

Taksi şoförünü konuşmak için yanına çağıran adam tabanca ile vurdu

Taksi şoförünü konuşmak için yanına çağıran adam tabanca ile vurdu

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