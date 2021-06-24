Taksi şoförünün feci sonu! Tartıştığı kişi canını aldı

Şambayadı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ismi belirlenemeyen bir kişi taksi şoförü Fazıl Yoğun ile cadde ortasında tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesiyle şüpheli, taksi şoförü Yoğun'u tabancayla vurduktan sonra koşarak kaçtı. Gürültüye koşan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Fazıl Yoğun daha sonra ambulansla en yakın hastaneye götürüldü.

Taksi şoförü doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.