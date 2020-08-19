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  3. Taksici müşterisi varken trafikte at yarışı oynadı! Ceza yağdı

Taksici müşterisi varken trafikte at yarışı oynadı! Ceza yağdı

İstanbul Bahçelievler'de aracıyla trafikte ilerlerken eline aldığı gazetede at yarışı oynayan taksici görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alındı. Şoföre bin 360 lira para cezası uygulanırken ehliyetine de el konuldu.

Taksici müşterisi varken trafikte at yarışı oynadı! Ceza yağdı

İstanbul Bahçelievler'de kaydedilen görüntüler pes dedirtti. Taksi şoförü M.S., müşterisi olmasına rağmen trafikte at yarışı oynadı. Görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi. Gözaltına alınan M.S.'ye ceza yağdı.

SİVİL POLİS EKİPLERİ YAKALADI

Bahçelievler'de taksi şoförü trafikte seyir halinde aracında müşteriler olmasına rağmen at yarışı oynarken kameralara yansımıştı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülerin ardından Sivil Trafik Ekipleri harekete geçti. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri görüntüleri inceleyerek, sürücü M.S. tespit ederek gözaltına aldı.

Taksici müşterisi varken trafikte at yarışı oynadı! Ceza yağdı

EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Şubeye getirilen  taksinin sürücüsü M.S.'ye "Belediye ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak" maddesinden toplamda bin 360 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyeti, sağlık şartları yerine getirinceye kadar geçici süreyle iptal edildi.

Şubede işlemleri tamamlanan sürücü, "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden işlem yapılmak üzere Bahçelievler Polis Merkezine teslim edildi.

Taksici müşterisi varken trafikte at yarışı oynadı! Ceza yağdı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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