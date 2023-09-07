Taksici uzaklaşmak istedi, ancak peşini bırakmadılar! Laleli'de motosikletli eşkıyalar önce aracın lastiğini, sonra taksiciyi vurdu!

İstanbul Laleli'de bir ticari taksi sürücüsü, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı motosikletli kişiler tarafından bacağından vuruldu.

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Taksici uzaklaşmak istedi, ancak peşini bırakmadılar! Laleli'de motosikletli eşkıyalar önce aracın lastiğini, sonra taksiciyi vurdu!

İstanbul Laleli'de ticari taksi şoförü tartıştığı motosikletli kişiler tarafından silahla bacağından vuruldu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, İstanbul Laleli'de meydana geldi. İddialara göre, ticari taksi şoförü Süleyman K. ile motosikletli sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Ticari taksi şoförü uzaklaşmak isteyince motosikletli sürücü ve beraberindeki 2 kişi aracın peşine takıldı.

Şüpheliler, taksinin bagajına vurarak aracın lastiğine ateş etti. Bunun üzerine ticari taksi şoförü elinde tornavidayla aracından indi. Şüphelilerden biri tabancayı ateşleyerek taksi şoförünü bacağından vurdu. Olayın ardından şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı taksi şoförü Süleyman K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşananları anlatan bir esnaf, "Ben dükkanın önünde oturuyordum. Adamlar taksinin arkasına vurdu. Taksici de elinde tornavidayla çıktı. O da çıkarıp silahla vurdu. Bir de arka lastiğine sıktı" dedi.

Silahlı saldırı anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 3 kişinin ticari taksiyi kovalayarak bagajına vurduğu görülüyor. Taksinin lastiğine ateş eden şüpheliler daha sonra aracından inen şoförü bacağından vuruyor.

Taksici uzaklaşmak istedi, ancak peşini bırakmadılar! Laleli'de motosikletli eşkıyalar önce aracın lastiğini, sonra taksiciyi vurdu!

Taksici uzaklaşmak istedi, ancak peşini bırakmadılar! Laleli'de motosikletli eşkıyalar önce aracın lastiğini, sonra taksiciyi vurdu!

KAYNAK: İHA

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