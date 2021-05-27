Taksim cami ne zaman açılacak 2021? Taksim cami mimarı kim? Taksim camiye nasıl gidilir? soruları internet mecrasında en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm detayları haberimizde yer verdik.

TAKSİM CAMİ NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan Taksim Cami'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TAKSİM CAMİ MİMARI KİM?

Ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunan cami, 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliği taşıyan caminin mimarları Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın olduğu biliniyor.

Cami içinde gelen misafirler için 2 bin 260 ahşap ayakkabılık bulunuyor. Ayrıca caminin girişi, abdesthaneleri, zemini ve tavanında 8 köşeli Selçuklu motiflerine de yer verildi. Caminin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği ise 9.6 metre çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor. Sadece ibadet amacıyla kullanılmayacak camide konferans ve sergi salonları gibi alanlara da yer verildi.

TAKSİM CAMİYE NASIL GİDİLİR?

Taksim Camii İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer almaktadır. Beyoğlu ilçesinin Taksim semtinde yer almaktadır. Taksim Camii'ne ulaşım merkezi bir konumda olduğundan ötürü son derecede kolaydır. Taksim Camii'ne ulaşmak için öncelikle toplu taşıma ile en hızlı şekilde ulaşılır. M4 metrosuna binildikten sonra Ayrılık çeşmesinde inilir. Daha sonra buradan Marmaray hattına bindikten sonra ise Sirkeci durağında inilir. Sirkeci durağına geldikten sonra buradan ya tramvay ya da tekrardan metroya binilerek Taksim meydanında inilir.

Taksim meydanına gitmek için bir diğer alternatif ise, Kadıköy'den vapur ile birlikte Karaköy semtinde inilir. Karaköy'de bulunan tarihi tek seferlik olan tramvaya binildikten sonra İstiklal caddesine varılır. İstiklal caddesinden yürüme mesafesi ile birlikte Taksim meydanına gelinir. Buradan da kısa süre içerisinde cami içerisine ulaşım sağlanabilir.