Öldürülen Gazzeli çocuklara İsrail basını bile sessiz kalamadı: Haaretz'in bugünkü manşeti gündem oldu!Dendias davet etti! Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'a gidecek27 Mayıs 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Bir Zamanlar Çukurova ATV'dePS Plus Haziran 2021 oyunları neler? PlayStation Plus Haziran oyunları ne zaman çıkacak 2021?27 Mayıs 2021 Perşembe FOX TV Yayın Akışı | Mucize Doktor final bölümüyle FOX TV'de27 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti27 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı | Camdaki Kız Kanal D'deResmi Gazete'de yayımlandı: Tütün mamülleri ve içeceklere ÖTV güncellemesi27 Mayıs 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı | Bir Zamanlar Kıbrıs TRT1'deAÖL sınav tarihleri belli oldu mu 2021? AÖL 3 dönem sınavları ne zaman 2021?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Taksim cami ne zaman açılacak 2021? Taksim cami mimarı kim? Taksim camiye nasıl gidilir?

Taksim cami ne zaman açılacak 2021? Taksim cami mimarı kim? Taksim camiye nasıl gidilir?

Taksim Cami'nin açılışına az bir zaman kala vatandaşlar internetten Taksim cami ne zaman açılacak 2021? Taksim cami mimarı kim? Taksim camiye nasıl gidilir? sorularını sıkça aratmaya başladı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

Taksim cami ne zaman açılacak 2021? Taksim cami mimarı kim? Taksim camiye nasıl gidilir?

Taksim cami ne zaman açılacak 2021? Taksim cami mimarı kim? Taksim camiye nasıl gidilir? soruları internet mecrasında en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm detayları haberimizde yer verdik.

TAKSİM CAMİ NE ZAMAN AÇILACAK 2021? 

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan Taksim Cami'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Taksim cami ne zaman açılacak 2021? Taksim cami mimarı kim? Taksim camiye nasıl gidilir?

TAKSİM CAMİ MİMARI KİM?

Ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunan cami, 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliği taşıyan caminin mimarları Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın olduğu biliniyor.

Taksim cami ne zaman açılacak 2021? Taksim cami mimarı kim? Taksim camiye nasıl gidilir?

Cami içinde gelen misafirler için 2 bin 260 ahşap ayakkabılık bulunuyor. Ayrıca caminin girişi, abdesthaneleri, zemini ve tavanında 8 köşeli Selçuklu motiflerine de yer verildi. Caminin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği ise 9.6 metre çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor. Sadece ibadet amacıyla kullanılmayacak camide konferans ve sergi salonları gibi alanlara da yer verildi. 

Taksim cami ne zaman açılacak 2021? Taksim cami mimarı kim? Taksim camiye nasıl gidilir?

TAKSİM CAMİYE NASIL GİDİLİR?

Taksim Camii İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer almaktadır. Beyoğlu ilçesinin Taksim semtinde yer almaktadır. Taksim Camii'ne ulaşım merkezi bir konumda olduğundan ötürü son derecede kolaydır. Taksim Camii'ne ulaşmak için öncelikle toplu taşıma ile en hızlı şekilde ulaşılır. M4 metrosuna binildikten sonra Ayrılık çeşmesinde inilir. Daha sonra buradan Marmaray hattına bindikten sonra ise Sirkeci durağında inilir. Sirkeci durağına geldikten sonra buradan ya tramvay ya da tekrardan metroya binilerek Taksim meydanında inilir.

Taksim meydanına gitmek için bir diğer alternatif ise, Kadıköy'den vapur ile birlikte Karaköy semtinde inilir. Karaköy'de bulunan tarihi tek seferlik olan tramvaya binildikten sonra İstiklal caddesine varılır. İstiklal caddesinden yürüme mesafesi ile birlikte Taksim meydanına gelinir. Buradan da kısa süre içerisinde cami içerisine ulaşım sağlanabilir.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT