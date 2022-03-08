Taksim metro istasyonu neden kapalı 8 Mart 2022? Taksim-Kabataş metro istasyonu ne zaman açılacak?

8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Günü'nde, işe, okula gitmek isteyen veya bir planını gerçekleştirmek için Taksim Metro istasyonunu kullanmak isteyen vatandaşlar, "İşletmeye kapalıdır" yazısıyla karşılaştı. Peki, bunun nedeni ne? Taksim metro istasyonu neden kapalı 8 Mart 2022? ve Taksim-Kabataş metro istasyonu ne zaman açılacak? İşte detaylar...

TAKSİM METRO İSTASYONU NEDEN KAPALI 8 MART 2022?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, 8 Mart Salı günü saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle İstanbul'da, toplantı veya gösteri yürüyüşü yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergahlarda, yasal çerçeve içerisinde etkinlikler düzenlenecek. Ancak, sadece önceden planlanan ve izin alınan etkinliklere izin verilecek. Sonrasında yapılan etkinliklere izin verilmeyecek.

Valilik açıklamasında ise, "Beyoğlu Kaymakamlığımızca 8 Mart 2022 Salı günü Beyoğlu ilçemiz sınırları dahilindeki toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma vb. kanuna aykırı eylemlere; hak ve özgürlüklerin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

TAKSİM-KABATAŞ METRO İSTASYONU NE ZAMAN AÇILACAK?

8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Günü'nde kapatılan istasyonun ne zaman açıklanacağına dair net bir bilgi gelmedi. Valilikten resmi açıklama gelir gelmez haberimizde duyurulara yer vereceğiz.