Taksim Meydanı'na kendimi asarım demişti! Selin Ciğerci'nin MASAK raporu ortaya çıktı

MASAK tarafından incelenmeye alınan Selin Ciğerci'nin raporunda usulsüz bir işlem tespit edilmediği öğrenildi.

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Taksim Meydanı'na kendimi asarım demişti! Selin Ciğerci'nin MASAK raporu ortaya çıktı

MASAK, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı dahil 4 ayrı suçtan haklarında soruşturma açılan Engin ve Dilan Polat çiftinin ardından sosyal medya fenomenlerini de incelemeye aldı. MASAK tarafından incelemeye alınan Ciğerci için hazırlanan raporda illegal bir işlem tespit edilmedi.

Raporun ardından konuşan Ciğerci, "İşimi yapmaya devam edeceğim hak ediyorsam hak ettiğimin karşılığını istiyorum fazlasını istemiyorum" dedi.

"TAKSİM MEYDANI'NDA KENDİMİ ASARIM"

Gazeteci Murat Ağırel'in bir futbolcu ve eşinin de kara para aklama işine karıştığı için incelendiğini söylemesiyle gündeme gelen Selin Ciğerci, hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti. 2. Sayfa programına bağlanarak gözyaşlarına hakim olmayan Selin Ciğerci, "5 yıl içinde 40 milyon TL'den fazla vergi ödedim. Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" dedi.

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EMRULLAH ERDİNÇ: SELİN CİĞERCİ'NİN MASAK RAPORUNDA İLLEGAL İŞLEM BULUNMADI

Dün programa konuk olan gazeteci Emrullah Erdinç, Selin Ciğerci'nin MASAK raporuyla ilgili " Selin Ciğerci'nin söylediklerinin bütün hepsi doğru. Şuana kadar Selin Ciğerci ile alakalı hiçbir şekilde illegal bir işlem bulunmuş değildir. Herhangi bir suç unsuru olmadığı içinde Selin Ciğerci rahat edebilir" ifadelerini kullandı.

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"KENDİ ŞUBELERİM VE KENDİ EKİBİMLE HAYATIMA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Erdinç sözlerini Instagram hesabından yayınlayan Selin Ciğerci, "Ben sadece işimi yapmak istiyorum işimi çok seviyorum. 6 senedir sizinleyim sadece kozmetik işi yapıyorum 34 adet şubem var bir tane daha fazla şube istemiyorum. Kendi şubelerimle kendi ekibimle hayatıma devam etmek istiyorum. İşimi yapmaya devam edeceğim hak ediyorsam hak ettiğimin karşılığını istiyorum fazlasını istemiyorum. Sizleri çok seviyorum gerçekten herkes iyi olsun mutlu olsun Karmaya çok inanırım kimsenin karmasına girmem bana iftira atmayın sizde benim karmama girmeyin bir probleminiz varsa arayın konuşun öpüyorum kocaman herkese hoşça kalın" notunu yazdı.

Kaynak: haber3

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