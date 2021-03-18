İzzet Yıldızhan, Ebru Yaşar ve Hakan Taşıyan gibi bir çok başarılı isimler ile çalışan İsmail Tunçbilek ekran başındakiler tarafından araştırma konusu edildi. Peki Taksim Trio İsmail Tunçbilek kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte detaylar...

İSMAİL TUNÇBİLEK KİMDİR? NERELİ KAÇ YAŞINDA?

İsmail Tunçbilek, 20 Ağustos 1977 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Müziğe 10 yaşında babasının gece gazinodan gelirken yanında getirmiş olduğu bir cura bağlama ile oyun oynayarak başladı. Babasının da müzisyen olması(Sabri Tunçbilek) onun müzikte çok farklı yönlerde gelişmesine yardımcı oldu. İlk öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Thm Korosu ile çalışmalarda bulundu. 13 yaşına kadar Trt Thm repertuarının %90'nını bitirdi. Babası kendisine çeşitli yollar göstererek ona Klasik Türk Müziği notaları, saz semaileri, peşrevler, longalar ve klarnet metotları çaldırmaya başladı.

13 yaşında üniversitelerarası THM (Türk Halk Müziği) yarışmalarında solo saz dalında birincilikler aldı. Bağlama dersleri verdi. 14 yaşında Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında Yücel Paşmakçı ve İTÜ öğretim üyelerinin denetiminde yapılan öğretim üyeliği sınavlarını birincilikle kazandı ve öğretim üyesi oldu. Tek amacı onu İTÜ’den şahsi çıkarlar nedeni ile uzaklaştıran öğretim üyelerine bir ders vermekti.

Bu amacına fazlasıyla ulaştı. 3 ay öğretim görevlisi olarak konservatuarda bulunduktan sonra burasının kendisine ve kendisinin de oradaki öğrencilere faydalı olamayacağını anladı ve istifa etti. İsmail Tunçbilek ismini İstanbul’daki müzik camiası ve Mısırlı Ahmet vasıtası ile Ortadoğu’daki müzik camiasına tanıttı. 16 yaşında İbrahim Tatlıses ile profesyonel sahne ve kaset çalışmalarına başladı. Değişik ülkelerde, konserlerde ve ünlü sanatçıların albümlerinde bağlama çaldı. 17 yaşında ilk müzik yönetmenliği tecrübesini İbrahim Tatlıses’in Fırat albümünde yaşadı. Sendur Güzelel ile beraber albümün yönetmenliğini yaptılar. Bunun devamında İzzet Yıldızhan'ın Birisi, Ebru Yaşar'ın Seni Anan Benim İçin Doğurmuş, Hakan Taşıyan'ın Canım albümlerini Sendur Güzelel ile beraber hazırladılar.

Aytaç Doğan ile beraber Mısırlı Ahmet vesilesi ile 1998 yılında Kahire'ye gitti. Kahire'deki müzik camiası onu zaten ismen tanıyordu. Ortadoğu'nun müzik kompozitörlerinden Ömer Hayrat, Emir Abdül Megect, Tarık Akif Yahya gibi ustalarla çalışmalarda bulundu. Maestrosu Ömer Hayrat olan Mısır Senfoni Orkestrası ile konserler verdi. Birçok ünlü sanatçıyla çalışıp albüm yönetmenliği yaptı. Artık Ortadoğu'da tanınan ve aranan müzik kompozitörlerinden biriydi. Bağlamayı Ortadoğu'ya tanıttı. Artık Kahire'de kendisine dar gelmeye başlamıştı. 1999'da Mısırlı Ahmet ve kardeşi Levend ile beraber kendilerini Sina Çölüne attılar. Toplam 8 ay çölde kaldılar. Sonrasında israil'li ünlü bir müzik prodüktörü tarafından İsrail'e davet edildiler. İsrail'de 3 ay kaldılar. Bu zaman zarfında oradaki ünlü müzisyenlerle ve en başta dünyaca ünlü percussion ustası Zuhar Fresko ile tanıştılar. Beraber konserlerde ve değişik gösterilerde bulundular.

Zaman zaman değişik ülkelere gidip çalışmalar yapıyor ve bağlamayı, yaptığı müziği insanlarla paylaşıyor.

EVLİ Mİ?

Müzisyen İsmail Tunçbilek, 2005 yılında Gamze Vargel ile hayatını birleştirdi, ancak bu evliliği pek uzun sürmedi ve 2010 yılında yollarını ayırdı. Çiftin bu evlilikten bir de kız çocukları bulunuyor.