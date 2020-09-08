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  3. Taksim’de başından yaralanan kadın kanaması olduğu için taksiye alınmadı

Taksim’de başından yaralanan kadın kanaması olduğu için taksiye alınmadı

Taksim metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinden düşüp başını yaralayan yaşlı kadın için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Hastaneye götürülmek istenen kadın, bir taksici tarafından kanaması olduğu gerekçesiyle araca alınmayınca tepki topladı.

Taksim’de başından yaralanan kadın kanaması olduğu için taksiye alınmadı

Taksim metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinde düşerek başından yaralanan yaşlı kadın için çevredeki vatandaşlar ve güven timleri seferber oldu. Yaralı kadını aracına almayan ticari taksi sürücüsü ise tepki topladı. Olay, dün öğle saatlerinde Taksim meydanda yaşandı. Ayşe Uzuntepe isimli yaşlı kadın Taksim metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinden yukarı çıkarken dengesini kaybederek yere düşüp, başından yaralandı. Başında kanaması olan kadın için çevredeki vatandaşlar ve güven timleri seferber oldu.

YAŞLI KADININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaşlı kadını hastaneye götürmek için durdurulan ticari taksi sürücünün kadını almak istememesi ise tepki topladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaşlı kadın daha sonra hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaşlı kadına yardımcı olan vatandaşlardan biri, "Yürüyen merdivenlerde dengesini kaybetti. Kafası arkaya doğru düştü, sırt üstü. Kan kaybediyordu" dedi.

Berna Akkaya
Editör


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