Mersin’de öğrenciyken polis memuru Fatih Burak Aykul tarafından silahla vurularak öldürülen Feray Şahin için adalet arayışı devam ediyor.

Toros Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisiyken özel harekat polisi Burak Aykul tarafından silahla vurularak öldürülen Feray Şahin için sosyal medyada tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, tutuklu geçirdiği bir buçuk yılın ardından yurt dışı yasağı konarak serbest bıraktığı özel harekat polisi Burak Aykul'un hiç bir şey olmamış gibi gezdiğini söyleyen ailesi, katile verilen cezanın ödül gibi olduğunu dile getirmişti.

Ailesi adalet arayışını devam ettirirken twitter üzerinden de bir çok kullanıcı olaya tepki gösterdi.

Feray bu tweeti attıktan 2 sene sonra öldürüldü.



Feray’ın katili serbest.



Feray’ın katili Burak Aykul’un daha fazla can almasını istemiyoruz. #burakaykultutuklansın



Aleyna Çakır Pınar Gültekin pic.twitter.com/ugEDb7GcXC — Rare (@XXCCYYY) December 27, 2020

Feray Şahinin Katili Burak Aykul

KATİL SERBEST ARANIZDA GEZİYOR

ADALET İSE KAYIP

PAYLAŞIN PAYLAŞTIRIN DESTEK BEKLİYORUZ#burakaykultutuklansın

aleyna çakır pınar gültekin pic.twitter.com/WW8jA1KTC6 — Ferayicinadalett (@Ferayicinadale1) December 27, 2020

FERAY ŞAHİN KİMDİR?

Feray Şahin, 23 yaşında Mersin Toros Üniversitesi'nde İç Mimarlık son sınıf öğrencisiydi. Mezitli Belediyesi'nde de staj yapıyordu. Gaziantep'te yaşayan ailesi geçen Eylül ayında bir gece emniyetten 'kızlarının kaza geçirdiğine' dair bir telefon aldı. Mersin'e ulaştıklarında ise kızlarının hayatını kaybetmiş olduğunu öğrendi.