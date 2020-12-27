Polis memuru tarafından öldürülen Feray Şahin için adalet arayışı devam ediyor!
Üniversite öğrencisi Feray Şahin 19 Eylül 2017’de polis memuru Fatih Burak Aykul tarafından katledilmişti. Feray Şahin'in katil zanlısının 'iyi hal indirimi' uygulanarak 5 yıl hapis cezası aldıktan sonra serbest bırakıldı. Olayın ardından ailesi adalet arayışına devam etti.
Mersin’de öğrenciyken polis memuru Fatih Burak Aykul tarafından silahla vurularak öldürülen Feray Şahin için adalet arayışı devam ediyor.
Toros Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisiyken özel harekat polisi Burak Aykul tarafından silahla vurularak öldürülen Feray Şahin için sosyal medyada tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor.
Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, tutuklu geçirdiği bir buçuk yılın ardından yurt dışı yasağı konarak serbest bıraktığı özel harekat polisi Burak Aykul'un hiç bir şey olmamış gibi gezdiğini söyleyen ailesi, katile verilen cezanın ödül gibi olduğunu dile getirmişti.
Ailesi adalet arayışını devam ettirirken twitter üzerinden de bir çok kullanıcı olaya tepki gösterdi.
Feray bu tweeti attıktan 2 sene sonra öldürüldü.— Rare (@XXCCYYY) December 27, 2020
Feray’ın katili serbest.
Feray’ın katili Burak Aykul’un daha fazla can almasını istemiyoruz. #burakaykultutuklansın
Aleyna Çakır Pınar Gültekin pic.twitter.com/ugEDb7GcXC
Feray Şahinin Katili Burak Aykul— Ferayicinadalett (@Ferayicinadale1) December 27, 2020
KATİL SERBEST ARANIZDA GEZİYOR
ADALET İSE KAYIP
PAYLAŞIN PAYLAŞTIRIN DESTEK BEKLİYORUZ#burakaykultutuklansın
aleyna çakır pınar gültekin pic.twitter.com/WW8jA1KTC6
Feray'ın Katili Aramızda!— AA? (@aydddann) December 27, 2020
Feray Şahin için Adalet!#burakaykultutuklansın pic.twitter.com/pp7ZViDdhW
FERAY ŞAHİN KİMDİR?
Feray Şahin, 23 yaşında Mersin Toros Üniversitesi'nde İç Mimarlık son sınıf öğrencisiydi. Mezitli Belediyesi'nde de staj yapıyordu. Gaziantep'te yaşayan ailesi geçen Eylül ayında bir gece emniyetten 'kızlarının kaza geçirdiğine' dair bir telefon aldı. Mersin'e ulaştıklarında ise kızlarının hayatını kaybetmiş olduğunu öğrendi.