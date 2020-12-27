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  3. Polis memuru tarafından öldürülen Feray Şahin için adalet arayışı devam ediyor!

Polis memuru tarafından öldürülen Feray Şahin için adalet arayışı devam ediyor!

Üniversite öğrencisi Feray Şahin 19 Eylül 2017’de polis memuru Fatih Burak Aykul tarafından katledilmişti. Feray Şahin'in katil zanlısının 'iyi hal indirimi' uygulanarak 5 yıl hapis cezası aldıktan sonra serbest bırakıldı. Olayın ardından ailesi adalet arayışına devam etti.

Polis memuru tarafından öldürülen Feray Şahin için adalet arayışı devam ediyor!

Mersin’de öğrenciyken polis memuru Fatih Burak Aykul tarafından silahla vurularak öldürülen Feray Şahin için adalet arayışı devam ediyor.

Polis memuru tarafından öldürülen Feray Şahin için adalet arayışı devam ediyor!

Toros Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisiyken özel harekat polisi Burak Aykul  tarafından silahla vurularak öldürülen Feray Şahin için sosyal medyada tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor.

Polis memuru tarafından öldürülen Feray Şahin için adalet arayışı devam ediyor!

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, tutuklu geçirdiği bir buçuk yılın ardından yurt dışı yasağı konarak serbest bıraktığı özel harekat polisi Burak Aykul'un hiç bir şey olmamış gibi gezdiğini söyleyen ailesi, katile verilen cezanın ödül gibi olduğunu dile getirmişti.

Polis memuru tarafından öldürülen Feray Şahin için adalet arayışı devam ediyor!

Ailesi adalet arayışını devam ettirirken twitter üzerinden de bir çok kullanıcı olaya tepki gösterdi.

 

 

 

 

FERAY ŞAHİN KİMDİR?

Feray Şahin, 23 yaşında Mersin Toros Üniversitesi'nde İç Mimarlık son sınıf öğrencisiydi. Mezitli Belediyesi'nde de staj yapıyordu. Gaziantep'te yaşayan ailesi geçen Eylül ayında bir gece emniyetten 'kızlarının kaza geçirdiğine' dair bir telefon aldı. Mersin'e ulaştıklarında ise kızlarının hayatını kaybetmiş olduğunu öğrendi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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