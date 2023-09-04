Taksim'de kadın dilencilerin 'yer kavgası'nda sopa ve satırlar konuştu! O dehşet verici anlar kamerada!

İstanbul, Taksim'de dilencilik yaptığı öğrenilen iki kadın arasında yer nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Saç saça bir birine giren kadınların, çevredeki yakınları da satır ve sopalarla kavgaya dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. O dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

YAYINLAMA
Google News
Taksim'de kadın dilencilerin 'yer kavgası'nda sopa ve satırlar konuştu! O dehşet verici anlar kamerada!

İstanbul Taksim'de para ve yer nedeniyle iki kadın dilenci arasında çıkan kavga ortalığı birbirine kattı. Kadınların çevredeki yakınları da kavga dahil olmasıyla taraflar birbirine satır ve sopalarla saldırdı.

Olay, Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taksim'de dilencilik yaptığı öğrenilen iki kadın arasında para ve yer konusundan dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle iki kadın saç baş birbirine girerken, sokakta bulunan diğer şahıslar da ellerine aldıkları satır ve sopalarla olaya dahil oldu.

Bir anda meydan kavgasına dönen olayda bir kadının uzun süre yerde sürüklenmesi gözlerden kaçmadı.

Kadına yerde yumruk atıp sopayla vurdular

O esnada aracıyla olay yerine gelen bir şahıs ise önce aracından indi, sonrasında ise kavga eden şahıslardan birisinin sopasını zorla alarak kavgaya dahil oldu. Şahsın, birkaç kişiye sopayla vurduktan sonra aracına binerek sokaktan ayrılması dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Sokak ortasında yaşanan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksim'de kadın dilencilerin 'yer kavgası'nda sopa ve satırlar konuştu! O dehşet verici anlar kamerada!

Taksim'de kadın dilencilerin 'yer kavgası'nda sopa ve satırlar konuştu! O dehşet verici anlar kamerada!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Akıma kapılan elektrikçinin feci sonu!
Akıma kapılan elektrikçinin feci sonu!
PKK’dan kaçan terörist, hudut karakoluna teslim oldu!
PKK’dan kaçan terörist, hudut karakoluna teslim oldu!
İstanbul Başıbüyük'de, orman yangını alarmı!
İstanbul Başıbüyük'de, orman yangını alarmı!
HKP Genel Başkanı elini kana buladı!
HKP Genel Başkanı elini kana buladı!
Son Haberler
Sahibi 4 milyon para istiyor! Türkiye'nin konuştuğu meteor taşı Diyarbakır'da bulundu!
Sahibi 4 milyon para istiyor! Türkiye'nin konuştuğu meteor taşı Diyarbakır'da bulundu!
BİM Market'ten dev kampanya! Fiyatları dip yaptı, 12 Eylül'e kadar geçerli olacak yeni ürün listesini yayınladı
BİM Market'ten dev kampanya! Fiyatları dip yaptı, 12 Eylül'e kadar geçerli olacak yeni ürün listesini yayınladı
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşıladı: iki liderin görüşmeleri devam ediyor
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşıladı: iki liderin görüşmeleri devam ediyor
Canan Karatay Kritik Açıklamayı Yaptı: “Uyurken Bile Kilo Verdiriyor!” Vücuttaki Yağlara Son Verin
Canan Karatay Kritik Açıklamayı Yaptı: “Uyurken Bile Kilo Verdiriyor!” Vücuttaki Yağlara Son Verin
Gümüşhane’de, akılları durduran olay!
Gümüşhane’de, akılları durduran olay!
Komşular birbirine girdi! Yüksek ses ve küfürlü konuşma olay çıkardı!
Komşular birbirine girdi! Yüksek ses ve küfürlü konuşma olay çıkardı!
Ankara'da şaşkınlık veren olay! Yol verme kavgasında yanlışlıkla eşini vurdu!
Ankara'da şaşkınlık veren olay! Yol verme kavgasında yanlışlıkla eşini vurdu!
Çok Okunanlar
Bilal Erdoğan'dan İYİ Partili Turan Çömez'e olay tepki! Uzattığı eli görmezden geldi elini sıkmadı
Bilal Erdoğan'dan İYİ Partili Turan Çömez'e olay tepki! Uzattığı eli görmezden geldi elini sıkmadı
İkinci Aydın Doğan vakası! Ali Koç'a tepki yağıyor! Eli cebinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmasına büyük tepki oluştu
İkinci Aydın Doğan vakası! Ali Koç'a tepki yağıyor! Eli cebinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmasına büyük tepki oluştu
Altında son durum ne? Gram, çeyrek ne kadar? 4 Eylül güncel altın fiyatları
Altında son durum ne? Gram, çeyrek ne kadar? 4 Eylül güncel altın fiyatları
BİM Market'ten dev kampanya! Fiyatları dip yaptı, 12 Eylül'e kadar geçerli olacak yeni ürün listesini yayınladı
BİM Market'ten dev kampanya! Fiyatları dip yaptı, 12 Eylül'e kadar geçerli olacak yeni ürün listesini yayınladı
Son dakika... Ankara'da F-4 uçağından kopan parça açık otoparka düştü! Olay yerinden ilk görüntüler!
Son dakika... Ankara'da F-4 uçağından kopan parça açık otoparka düştü! Olay yerinden ilk görüntüler!
Kiralık ev tutup, uyuşturucu sattı!
Kiralık ev tutup, uyuşturucu sattı!
Yorumlananlar
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı