Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uymayan turistlere ceza

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Taksim'e akın etti. Güneşli havanın keyfini çıkaran turistler koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. Maske kullanmayan birçok turiste polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

MASKESİZ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Pazar günü sokağa çıkma yasağından muaf olan turistlerin Taksim'deki maskesiz halleri dikkat çekti. Bu olay polis ekipleri tarafından çok geçmeden fark edildi. Korona tedbirlerini ihlal eden tüm turistlere cezai işlem uygulandı. Turistlerin maskesiz ve mesafesiz anları kameraya yansıdı.

(İHA)