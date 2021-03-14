Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uymayan turistlere ceza
Kısıtlamadan muaf olan turistler Taksim'e akın etti. Ancak maske takmayarak koronavirüs kısıtlamasına uymayan turistlere polis ekipleri tarafından ceza kesildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Taksim'e akın etti. Güneşli havanın keyfini çıkaran turistler koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. Maske kullanmayan birçok turiste polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.
MASKESİZ ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Pazar günü sokağa çıkma yasağından muaf olan turistlerin Taksim'deki maskesiz halleri dikkat çekti. Bu olay polis ekipleri tarafından çok geçmeden fark edildi. Korona tedbirlerini ihlal eden tüm turistlere cezai işlem uygulandı. Turistlerin maskesiz ve mesafesiz anları kameraya yansıdı.
(İHA)