Pendik Belediye Başkanının ihbarıyla aracın motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldıKahraman köpek, bir tecavüz şüphelisini ele verdiTaksim’de turistlerin dondurma yedirdiği köpek ilgi odağı olduBugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 7 Nisan 2021 Çarşamba günü hangi maçlar var?Brezilya’da koronavirüs tablosu ağırlaşıyor! Günlük can kaybı ilk kez 4 bini geçtiNesli tükenmekte olan Toy Kuşu Kırıkkale'de görüntülendiTakla atan lüks cip, park halindeki araçları hurdaya çevirdiEngelli ve otizmi olan öğrenciler için "Uygulama Evi" açıldıBoğazlar için yeni karar: Artık her gemi geçemeyecek, üçlü yaptırım uygulaması geliyor!Manchester City- Borussia Dortmund maç özeti izle 2-1! İlkay Gündoğan asist yaptı
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Taksim’de turistlerin dondurma yedirdiği köpek ilgi odağı oldu

Taksim’de turistlerin dondurma yedirdiği köpek ilgi odağı oldu

Bosna-Hersekli turistler Taksim'de bulunan sevimli köpeğe yoğun ilgi göstererek dondurma yedirdi.

Taksim’de turistlerin dondurma yedirdiği köpek ilgi odağı oldu

Taksim Meydanı gezmeye gelen Bosna-Hersekli turistler burada bulunan sevimli köpeğe yoğun ilgi gösterdi. Bir turist yediği dondurmadan köpeğe de ikram etti.

Taksim Meydan'da gezmeye gelen Bosna-Hersekli turistler burada bulan sevimli köpeğe yoğun ilgi gösterdi. Turistlerden biri yanına yatan köpeği dakikalarca sevdi. Başka bir turist de yediği dondurmadan köpeğe de ikram etti. Sevimli köpek ikramı geri çevirmeyerek kendisine uzatılan dondurmayı afiyetle yedi. Turistler o anları cep telefonu kamerasıyla çekmeyi de ihmal etmedi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taksim’de turistlerin dondurma yedirdiği köpek ilgi odağı oldu

Taksim’de turistlerin dondurma yedirdiği köpek ilgi odağı oldu

Taksim’de turistlerin dondurma yedirdiği köpek ilgi odağı oldu

Taksim’de turistlerin dondurma yedirdiği köpek ilgi odağı oldu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT