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  3. Taksim'de yağışlı hava ve rüzgarın etkisiyle vatandaşlar yürümekte zorlandı

Taksim'de yağışlı hava ve rüzgarın etkisiyle vatandaşlar yürümekte zorlandı

Taksimde etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanırken, bazılarının da şemsiyeleri rüzgarın etkisiyle ters döndü.

Taksim'de yağışlı hava ve rüzgarın etkisiyle vatandaşlar yürümekte zorlandı

Taksim'de hava sıcaklığının düşmesi ve yağmurun yağmasıyla vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Rüzgarın etkisiyle yürümekte güçlük çeken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul geneli için yağış uyarısı yapılmıştı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, Taksim Meydanı'nda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazılarının da şemsiyeleri rüzgarın etkisiyle ters döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taksim'de yağışlı hava ve rüzgarın etkisiyle vatandaşlar yürümekte zorlandı

Taksim'de yağışlı hava ve rüzgarın etkisiyle vatandaşlar yürümekte zorlandı

Taksim'de yağışlı hava ve rüzgarın etkisiyle vatandaşlar yürümekte zorlandı

Taksim'de yağışlı hava ve rüzgarın etkisiyle vatandaşlar yürümekte zorlandı

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