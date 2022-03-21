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Takt ne demek, TDK'ya göre Takt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Takt kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Takt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Takt nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Takt kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Takt ne demek, TDK'ya göre Takt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Takt ne demek? Takt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi takt kelimesi. Peki takt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre takt nedir, takt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TAKT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Takt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Takt kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre takt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yerinde konuşma veya davranma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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