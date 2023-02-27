Takuma Arano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuma Arano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takuma Arano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takuma Arano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takuma Arano 20 Nisan 1993 tarihinde Sapporo, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 荒野 拓馬 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takuma Arano Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Takuma Arano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 1 Şubat 2012 tarihinde katılmıştır. Takuma Arano'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takuma Arano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takuma Arano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takuma Arano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takuma Arano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında C'dole Sapporo

Takuma Arano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takuma Arano şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Takuma Arano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya A21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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