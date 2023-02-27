Takumi Hasegawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takumi Hasegawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takumi Hasegawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takumi Hasegawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takumi Hasegawa 6 Ekim 1998 tarihinde ---, Niigata şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 長谷川 巧 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takumi Hasegawa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Guido Walter yapmaktadır. Takumi Hasegawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 1 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Takumi Hasegawa'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takumi Hasegawa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/h_takumi100698

Takumi Hasegawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takumi Hasegawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takumi Hasegawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takumi Hasegawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Albirex Niigata

4 Temmuz 2018 yılında Thespaku. Gunma

31 Ocak 2019 yılında Albirex Niigata

1 Şubat 2019 yılında Zweig. Kanazawa

31 Ocak 2021 yılında Albirex Niigata

Takumi Hasegawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takumi Hasegawa şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Takumi Hasegawa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya U18 takımında 2 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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