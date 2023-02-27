Takumi Yamanoi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takumi Yamanoi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takumi Yamanoi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takumi Yamanoi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takumi Yamanoi 25 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山ノ井 拓己 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takumi Yamanoi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Takumi Yamanoi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 1 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Takumi Yamanoi'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takumi Yamanoi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/avinoi.gram/

Takumi Yamanoi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takumi Yamanoi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takumi Yamanoi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takumi Yamanoi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Avispa Fukuoka

Takumi Yamanoi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takumi Yamanoi şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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