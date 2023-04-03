Takuya Yasui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuya Yasui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takuya Yasui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takuya Yasui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takuya Yasui 21 Kasım 1998 tarihinde Inami, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 安井 拓也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takuya Yasui Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Takuya Yasui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Takuya Yasui'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takuya Yasui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takuya Yasui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takuya Yasui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takuya Yasui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Vissel Kobe

12 Temmuz 2021 yılında Machida Zelvia

Takuya Yasui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takuya Yasui şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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