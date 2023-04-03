Talal Obaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Talal Obaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Talal Obaid kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Talal Obaid ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.