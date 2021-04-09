Talas’ta sinek ve haşeratlar için erkenden önlem alındı

Kış mevsimin etkisini kaybetmesiyle birlikte Talas Belediyesi'nde yaz hazırlıkları da başladı. Bu kapsamda başlatılan çalışma ile yaz mevsiminde rahatsızlıklara neden olabilecek karasinekler, sivrisinekler ve diğer haşerata karşı larva döneminde ilaçlama uygulaması yapılıyor. Kış uykusunda olan karasinekler ve sivrisineklerin yumurta bıraktığı alanlarda "Larvatis Biyosidal" yöntemiyle yapılan ilaçlama ile yazın oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçiliyor. Çalışmalar kapsamında çöp konteynerleri, organik gübre bırakma alanları ve su birikintilerine çevreye zarar vermeyen ilaçlar uygulanarak haşeratın üremesi engelleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı