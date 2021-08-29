Taliban, halk müziği sanatçısını evinden sürükleyerek çıkarıp öldürdü

Afganistan’ın kuzeydoğusunda bulunan Bağlan vilayetinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; halk müziği sanatçısı Favad Andarabi, Taliban'ın müzik yasaklama kararına uymadığı gerekçesiyle evinden sürüklenerek çıkarıldı.

Afganistan’ın eski İçişleri Bakanı Mesud Andarabi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'nin öldürüldüğü haberlerini doğruladı.

Eski bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Taliban’ın zulmü Andarab’da devam ediyor. Bugün, vadiye ve sakinlerine sadece neşe getiren halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi acımasızca öldürdüler. Okuduğu gibi, güzel vadimiz, atalarımızın toprağı hiçbir zaman Taliban’ın zulmüne boyun eğmeyecek”

Eski Savunma Bakanı Bismillah Han Muhammed, direniş güçlerinin 3 bölgeyi Taliban’ın elinden kurtarmayı başardığını, çok sayıda militanın öldüğü ve yaralandığı açıklamıştı. Ancak iki gün sonra Taliban, vilayet üzerindeki kontrolü yeniden eline aldığını bildirmişti.

TALİBAN MÜZİĞİ YASAKLADI

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, geçtiğimiz hafta New York Times gazetesiyle söyleşisinde müziğin İslam’da yasak olduğunu iddia ederek kamusal alanda yasaklanacağını söylemişti. Mücahid, “Müzik İslam’da yasaktır ancak biz insanları baskı uygulamaya gerek kalmadan böyle şeyleri yapmamaya ikna etmeyi umuyoruz” demişti. Bu söyleşiden önce de, Taliban’ın Afganistan Müzik Enstitüsü’ne (ANIM) saldırıp okuldaki tüm enstrümanları parçalayarak kapısına kilit vurmasının görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.